ЦРУ передало европейским союзникам военный план Кремля против Украины ЦРУ передало европейским союзникам военный план Кремля против Украины, согласно которому Россия планирует вторжение, оккупацию и удержание значительных территорий Украины по трем направлениям. В настоящий момент, согласно данным более половины ударных группировок уже заняли исходные позиции.

Будут задействованы беспрецедентные силы, а также ракетные войска и авиация. Параллельно идет активный набор резервистов, цель которых находиться на «удержание и зачистка» захваченных территорий.

Российские военные рапортуют Путину, что смогут атаковать одновременно с трех направлений. Агентство Bloomberg узнало некоторые подробности доклада американской разведки о возможном вторжении России в Украину. По его информации, на прошлой неделе Вашингтон передал европейским союзникам в НАТО карты и другие разведданные о наращивании российских войск и артиллерии для подготовки к «быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест». Источники агентства утверждают, что в предоставленной США информации излагается сценарий, при котором российские войска могут пересечь границу Украины со стороны Крыма, материковой границы и через Беларусь. В операции могут участвовать сто батальонных тактических групп, то есть около 100 тыс. солдат. «План» охватывает большую территорию и подготовку к «потенциально длительной оккупации», сказано в материале. По словам двух источников Bloomberg, примерно половина тактических групп уже заняла позиции, также вторжение будет поддержано с воздуха. Кроме того, источники говорят, что Россия призвала «десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе». Их роль будет заключаться в обеспечении безопасности территории на более позднем этапе после того, как тактические батальоны проложат путь». При этом Россия публично не объявляла о призыве резервистов. Еще один источник говорит о росте направленной против Киева дезинформации, для чего Москва «завербовала агентов». Напомним, о том, что разведка США предупредила союзников о возможном вторжении России в Украину, ранее также сообщали CBS и The New York Times. По данным источников NYT, США серьезно относятся к наращиванию российских войск и не считают, что Россия «блефует». Президент России Владимир Путин якобы рассматривает возможность военных действий, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну и привести к власти «более промосковского кандидата». В конце октября The Washington Post и Conflict Intelligence Team (CIT) сообщили о наращивании российских войск у границ с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скоплении около ста тысяч российских военных в приграничных регионах.