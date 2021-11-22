Cамый быстрый космический «магнитный пропеллер» нашли в Галактике

Ученые впервые установили период вращения звезды, подтвердив, что это чрезвычайно редкий пример системы с «магнитным пропеллером»: белый карлик вытягивает газовую плазму из соседней звезды-компаньона и выбрасывает ее в космос со скоростью около трех тысяч километров в секунду. Это второй магнитный пропеллер, обнаруженный более чем за 70 лет.

Звезда, названная LAMOST J024048.51+195226.9 (J0240+1952), имеет размер Земли, но в 200 тысяч раз массивнее. Плазма, которую она перетягивает с компаньона, в прошлом падала на экватор с высокой скоростью, обеспечивая энергию для быстрого вращения карлика. Однако в какой-то момент белый карлик развил сильное магнитное поле, которое заставляет большую часть плазмы отталкиваться от звезды в космос. Оставшаяся часть течет к магнитным полюсам.

По словам ученых, вращение происходит так быстро, что белый карлик должен иметь массу выше средней, чтобы не разлететься на части.