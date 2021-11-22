Автомобили Tesla по всему миру оказались заблокированными

Владельцы электрокаров Tesla не смогли попасть в свои автомобили из-за сбоя. Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей автомобилей Tesla, которые не смогли разблокировать свои машины из-за неизвестной ошибки. Пользователи пытались открыть авто с помощью функции цифрового ключа через приложение на смартфоне. В итоге оказалось, что ошибка произошла на стороне Tesla.

20 ноября руководитель Tesla Илон Маск отреагировал в своем Twitter на жалобу одного из автовладельцев. «Похоже, мы случайно повысили уровень детализации сетевого трафика», — отметил Маск и принес извинения перед потребителями, пообещав, что инженеры работают над устранением неполадок. Как отметили авторы издания, проблемы с доступом к автомобилям Tesla наблюдались по всему миру.

Журналисты отметили, что в случае отсутствия возможности разблокировки электрокара через приложение машину можно открыть ключом-брелоком. В этой связи специалисты рекомендовали автовладельцам держать при себе физический ключ от автомобиля.