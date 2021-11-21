В США считают, что вероятность вторжения России на территорию Украины растет с похолоданием

Американская разведка предупредила европейских союзников, что вероятность якобы вторжения России на территорию Украины увеличивается по мере похолодания. Об этом сообщили источники CBS News.

США якобы считают, что «вторжение зависит от погоды», но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства со стороны Запада.

До этого The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщала, что представители разведки США предупреждают европейских партнеров, что остается мало времени, чтобы успеть помешать «намерениям» России по «полномасштабному вторжению» на территорию Украины.

В ноябре президент России Владимир Путин назвал «алармистскими» заявления о том, что Москва готовит вторжение на территорию Украины.