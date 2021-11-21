В НАСА готовы построить АЭС для Луны

Согласно планам участников проекта, в состав лунной АЭС должны войти работающее на уране ядро реактора, система преобразования тепла в электричество, система контроля нагрева и распределительная система, которая должна будет подавать мощность не менее 40 кВт в течение 10 лет. Реактор должен включаться и выключаться без участия человека, иметь возможность работать на борту посадочного модуля, а также быть доступным для транспортировки.

При этом лунный реактор будет собран на Земле и лишь затем отправится на Луну.

«Обеспечение надежной и мощной энергосистемы на поверхности Луны — жизненно важный шаг в освоении космоса человеком, — говорит Себастьян Корбизьеро, руководитель проекта в Национальной лаборатории Айдахо. — Мы вполне можем его сделать».