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В НАСА готовы построить АЭС для Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Национальная лаборатория Айдахо объявили о поиске идей для создания лунной ядерной электростанции, которая будет создана до конца текущего десятилетия. Об этом сообщает агентство Associated Press. Если эта сверхзадача будет выполнена успешно, следующей целью станет Марс. Кроме того, сотрудники NASA надеются, что создание лунного реактора приведет к развитию технологий, которые будут востребованы и на Земле.

Согласно планам участников проекта, в состав лунной АЭС должны войти работающее на уране ядро реактора, система преобразования тепла в электричество, система контроля нагрева и распределительная система, которая должна будет подавать мощность не менее 40 кВт в течение 10 лет. Реактор должен включаться и выключаться без участия человека, иметь возможность работать на борту посадочного модуля, а также быть доступным для транспортировки.

При этом лунный реактор будет собран на Земле и лишь затем отправится на Луну.

«Обеспечение надежной и мощной энергосистемы на поверхности Луны — жизненно важный шаг в освоении космоса человеком, — говорит Себастьян Корбизьеро, руководитель проекта в Национальной лаборатории Айдахо. — Мы вполне можем его сделать».

21 ноября, 2021 | Tags: , | Category: Наука, Новости
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