Турция и Украина собираются вместе производить ударные беспилотники Bayraktar

Турецкая компания Baykar Defence построит на Украине центр по тестированию, обучению и техническому обслуживанию Bayraktar TB2 и предприятие по исследованию, модернизации и производству беспилотников. Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар, добавив, что «работы движутся к подписанию контракта, после чего центр будет построен очень быстро».

Как сообщает украинский портал Defense Express, в этом же центре будет осуществляться обучение украинских военных. Кроме того, Baykar Defence анонсировала строительство на Украине центра, в котором будут проводиться «исследования, усовершенствования и производство беспилотных платформ». «Земля под этот проект уже приобретена», — добавил гендиректор турецкой компании.

Кроме того, Халук Байрактар объявил, что Украина имеет право применять турецкие ударные дроны так, как она считает нужным, поскольку они являются ее собственностью.