США советуют Европе готовиться к «скорому нападению» России на Украину

Представители разведки США предупреждают европейских партнеров, что остается мало времени, чтобы успеть помешать «намерениям» России по «полномасштабному вторжению» на территорию Украины, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Как полагает издание, таким образом Соединенные Штаты подталкивают европейские страны к сотрудничеству по разработке пакета санкции для сдерживания Кремля, отмечает УНИАН.

Официальные лица США заявили, что Россия еще не знает, что делать с войсками, сосредоточенными недалеко от границы с Украиной, однако наращивание военных сил воспринимается Вашингтоном серьезно. И США не считают, что на этот раз, в отличие от предыдущей эскалации в марте, Москва не блефует.

В частности, указывает NYT, на этой неделе директор Национальной разведки США Эврил Хейнс посещала Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о данных американских спецслужб насчет актуальной ситуации и возможном вторжении РФ в Украину.

США и Британия убеждены, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает получить контроль над большей частью Украины или дестабилизировать страну, чтобы установить там пророссийскую власть.

Напомним также, ранее в ноябре внештатный советник главы Офиса президента (ОП) по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», что Украина подготовила девять сценариев обороны, которые обеспечены материально и организационно и постоянно совершенствуются.

Так он ответил на вопрос, каким образом в офисе президента Украины видят ситуацию со скоплением российских войск вблизи украинской границы и события, которые развиваются на польско-белорусской границе.

«В офисе оценивают должным образом состояние и уровень опасности… Государство понимает, по крайней мере ОП понимает, и президентская вертикаль действует соответственно», — цитировал УНИАН чиновника.