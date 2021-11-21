США советуют Европе готовиться к «скорому нападению» России на Украину

Как полагает издание, таким образом Соединенные Штаты подталкивают европейские страны к сотрудничеству по разработке пакета санкции для сдерживания Кремля, отмечает УНИАН.
Официальные лица США заявили, что Россия еще не знает, что делать с войсками, сосредоточенными недалеко от границы с Украиной, однако наращивание военных сил воспринимается Вашингтоном серьезно. И США не считают, что на этот раз, в отличие от предыдущей эскалации в марте, Москва не блефует.
В частности, указывает NYT, на этой неделе директор Национальной разведки США Эврил Хейнс посещала Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о данных американских спецслужб насчет актуальной ситуации и возможном вторжении РФ в Украину.
США и Британия убеждены, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает получить контроль над большей частью Украины или дестабилизировать страну, чтобы установить там пророссийскую власть.
Напомним также, ранее в ноябре внештатный советник главы Офиса президента (ОП) по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV», что Украина подготовила девять сценариев обороны, которые обеспечены материально и организационно и постоянно совершенствуются.
Так он ответил на вопрос, каким образом в офисе президента Украины видят ситуацию со скоплением российских войск вблизи украинской границы и события, которые развиваются на польско-белорусской границе.
«В офисе оценивают должным образом состояние и уровень опасности… Государство понимает, по крайней мере ОП понимает, и президентская вертикаль действует соответственно», — цитировал УНИАН чиновника.
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