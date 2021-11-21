Сальма Хайек показала дочь-красавицу в важный день

Актрису Сальму Хайек запечатлели в обществе ее 14-летней дочери Валентины. Обе одетые в ошеломительные черные платья, они пришли на церемонию посвящения актрисе звезды на Аллее Славы.

Наряд Хайек был затейливо украшен драгоценностями и дополнен легким пиджаком. Дочь же предстала в коротком черном платье и не уступала по красоте матери.

«Я крайне тронута сегодняшним вечером. Разумеется, это огромная честь» — заявила актриса на церемонии.

Звезда также отметила, что все мы состоим из тех же атомов, что и небесные светила. Таким образом, все мы отчасти являемся звездами. Как сообщает The Hollywood Reporter, презентовали награду работавшие с Хайек в разное время актер Адам Сэндлер и режиссер Хлоя Чжао.