Россия готовится к нападению на Украину в конце января — ГУР

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что согласно разведданным Россия готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года. В интервью изданию Military Times он утверждает, что Россия якобы сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих, передает «Интерфакс».

Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Белоруссию.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от COVID-19 и миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.

Украина со своей стороны в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи «Патриот» и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.