Норвегия опережает Россию по объему поставки газа странам ЕС

Норвегия нарастила добычу природного газа на своих месторождениях, чтобы согреть замерзающую Европу. По данным норвежской газовой компании GASSCO, ноябрьские поставки норвежского газа выросли до 331 млн кубометров в сутки, в то время как «Газпром» поставляет в страны Европы (не считая Турции) 322 млн кубометров газа в сутки. На этот факт обращает внимание украинский новостной портал Диалог.UA.

Правда, как отмечает портал Officelife, это значит, что «Газпром» отказался выставлять на свою биржу дополнительные объемы газа и сфокусировался на долгосрочных контактах.

Тем временем газовое противостояние крупнейших газодобывающих стран Европы — РФ и Норвегии — приобретает особую остроту в связи с близящимся завершением строительства газопровода Baltic Pipe, с помощью которого должны начаться поставки газа из Норвегии в Польшу. Руководство Польши считает, что это поможет ей уменьшить зависимость от российского газа.