Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой из-за открытия представительства Тайваня в Вильнюсе. Об этом сообщает МИД КНР.

Как отмечается в сообщении, «китайская сторона приняла решение о понижении дипломатических отношений между двумя странами до уровня поверенного в делах».

В Китае выразили недовольство и расценили действия литовской стороны как подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая, а также грубое вмешательство в его внутренние дела.

В ноябре в Вильнюсе открылось представительство Тайваня, которое не будет обладать дипломатическим статусом, но сможет предоставлять консульские услуги.

До этого Китай отозвал посла из Литвы, приостановил грузовые железнодорожные перевозки в эиу стране и сократил кредитный лимит для литовских предприятий Позднее литовский МИД сообщил об отзыве посла из Пекина.