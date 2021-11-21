Холли Берри снялась в новой провокационной фотосессии

Голливудская актриса Холли Берри продолжает промо-кампанию фильма В синяках — ее режиссерского дебюта.

55-летняя кинозвезда приняла участие в съемках новой фотосессии для журнала Women’s Health, на страницах которого продемонстрировала стройные формы.

В интервью с изданием она рассказала о том, как решилась на свой режиссерский дебют, в котором также исполнила главную роль. Напомним, Берри снялась в новой ленте с женщиной-бойцом смешанных единоборств Валентиной Шевченко — доминирующей чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе. Ранее актриса рассказала, что на съемках она сломала ей два ребра.

«Когда я поняла, что не могу найти режиссера, который видел бы эту историю так, как видела ее я, ко мне пришло это решение. Я наконец поняла, что к этому моменту своей жизни я была готова. Я должна была взять это под свой контроль. Я сказала: «Хорошо, я буду работать усерднее, чем когда-либо работала», — говорит звезда.

Берри добавила, что ее персонаж изначально был написан для 25-летней белой женщины, но ей удалось убедить продюсера, что эту роль стоит сыграть ей:

«Я чувствовала, что для темнокожих женщин средних лет иметь последний шанс гораздо важнее. Когда я только начала сниматься, старение было самой ужасной вещью, о которой можно подумать. Жизнь заканчивалась в 35 или 40 лет. Затем нужно было ждать, пока ты не станешь суперстарым и сможешь сыграть бабушку. Но все меняется. Этим фильмом я решила доказать, что возраст — это всего лишь цифра, и что мы, женщины, действительно безграничны!», — сообщает она.

В интервью Берри поделилась секретами своей стройности. Она сообщила, что иметь сильное тело непросто, ведь ей приходится тренироваться шесть раз в неделю. Ее тренировки интенсивны и включают в себя разные упражнения — смесь кардио и силовых тренировок, пилатес, йога, растяжка, прыжки с мячами, выпады и приседания с отягощением. Особое внимание Берри уделяет прессу.

«У меня двое детей, так что кожа в области пресса послабее. Поэтому я должна заполнять эту область мышцами. Это непросто. Но я всегда напоминаю себе, зачем я это делаю. Поскольку я родила детей поздно, я хочу быть здесь ради них. Я хочу жить как можно дольше и видеть своих внуков», — сообщила она.

Что касается питания, то диета Берри не менее жесткая, чем тренировки. Актриса придерживается низкоуглеводной мясной диеты. Она поделилась своим меню, отметив, что начинает свой день с кетогенного кофе, миндального молока, топленого масла, протеинового порошка и коллагена. В обед Берри может съесть отбивную из баранины или рибай с брюссельской капустой, зеленой фасолью, шпинатом, свеклой или домашним рисом с цветной капустой. А вот ужин Берри состоит из салата с белком. Кроме того, актриса не ест после 18:00.