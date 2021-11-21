Хоакин Феникс рассказал о своем возвращении к актерской карьере

Легендарный актер Хоакин Феникс рассказал о том, что новый фильм с его участием, получивший название C’mon C’mon, вдохновил его на возвращение на стезю кино.

Данная работа стала первой со времен триумфа в фильме Тодда Филлипса «Джокер», который принес актеру его первый в карьере «Оскар». На этот раз мэтр примерил на себя роль журналиста Джонни, который зарабатывает на жизнь, обсуждая с детьми их мечты, страхи и надежды.

При этом сам Джонни остается убежденным холостяком и в обычной жизни избегает детей. Так происходит до тех пор, пока ему не доверяют присмотреть за племянником. Здесь и начинается нелегкий путь главного героя к ответственности.

«Правда в том, что когда вы снимаетесь в большом числе фильмов, неизбежно наступают времена, когда вдохновение иссякает. Работая с Вуди, мне постоянно напоминали о том, что мне нравится в актерской игре. Каждый день был живым и разным.», — отметил Феникс.

Как сообщает портал Yahoo Entertainment, режиссер фильма Майк Миллс вдохновлялся собственным опытом отцовства при написании сценария.