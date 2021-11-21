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Хелен Миррен получит почетную премию Гильдии киноактеров США

Хелен Миррен получит почетную премию Гильдии киноактеров США

Британская актриса Хелен Миррен получит почетную награду за заслуги премии Гильдии киноактеров США (SAG Life Achievement Award 2021).

Как сообщает Variety, она примет эту награду во время 28-й ежегодной церемонии, которая состоится 27 февраля 2022 года.

Миррен стала первой британской актрисой, получившей эту награду после Джули Эндрюс в 2006 году.

«Хелен Миррен — блестящая актриса. Она установила очень высокую планку для всех актеров и актрис и в каждой роли она превосходит даже свои выдающиеся достижения», — сказала президент Гильдии SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.

В свою очередь Миррен поблагодарила Гильдию за награду.

«Я всегда черпала вдохновение из игры американских актеров и училась на их примере, поэтому эта награда имеет для меня особое значение», — отметила она.

Отметим, что премия является одной из наиболее почетных наград в сфере кинематографа. Ранее ее были удостоены Роберт Де Ниро, Морган Фримен, Кэрол Бернетт, Дебби Рейнольдс и другие.

Напомним, Хелен Миррен сыграет единственную женщину — премьер-министра Израиля Голду Меир.

21 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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