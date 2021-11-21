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Фанаты заговорили о воссоединении Ирины Шейк и Бредли Купера

Похоже, вслед за воссоединением Дженнифер Лопес и Бена Аффлека их примеру последуют и бывшие возлюбленные Шейк и Купер. Парочка рассталась два года назад, у них растет трехгодовалая дочь Леа де Сьен.

Одно дело — воспитывать дочь, прогуливаться с ней, отводить в садик, не состоя при этом в отношениях, но другое — когда модель и актер под ручку вдвоем гуляют по городу как в старые добрые времена.

Репортеры так и не могут понять загадочную русскую красавицу: то она появляется вместе с Канье Уэстом, то ее видят рядом с домом Вито Шнабеля, а теперь Ирина решилась на осенний променад с бывшим возлюбленным, пишет Woman.ru.

21 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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