Дольф Лундгрен поработает над фильмом о самом себе

Дольф Лундгрен выступит исполнительным продюсером документальной ленты под названием «Дольф», которая расскажет о нём самом. Она станет хроникой жизни и расскажет о том, как он стал одной из главных звёзд боевиков Голливуда.

По словам актёра, он прошёл непростой путь и заплатил цену за свой успех. Однако он не собирается праздновать себя засчёт фильма, а хочет исследовать путь человека в поисках себя самого и желаемого счастья. Лундгрен считает, что сейчас самое время для подобной картины.

Помимо участия в таких культовых проектах, как «Универсальный солдат», «Рокки 4», «Властелины Вселенной», актёр также имеет степень инженера, является режиссёром, писателем и продюсером.

Другие подробности пока не раскрываются.