Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск лишен водительских прав на три месяца за превышение скорости

Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск лишен водительских прав на три месяца за превышение скорости. Об этом сообщает он сам в своем Twitter, поясняя, что считает наказание справедливым.

Инцидент произошел в центральном Мазовецком воеводстве Польши. «Около 11:00 (13:00 мск) в местности Вишнево возле города Млава полиция задержала 64-летнего водителя Skoda, который в городской черте превысил скорость более чем на 50 км/ч. Он лишился прав и получил штраф», — поясняет пресс-секретарь местной полиции Анна Павловская.

По данным информационного портала Interia, Туск ехал со скоростью 107 км/ч, хотя ограничение скорости в городской черте в Польше составляет 50 км/ч.