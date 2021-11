Бритни Спирс обвинила Кристину Агилеру в «преступном» молчании

Певица Бритни Спирс недавно выигравшая суд об опеке против собственного отца, резко высказалась в адрес своей коллеги Кристины Агилеры, которая не захотела комментировать резонансный процесс.

Во время интервью на красной дорожке, Кристина, когда ей задали вопрос о Бритни неловко пожала плечами, после чего ее публицист заявил о том, что в этот день эта тема обсуждаться не будет.

При этом, когда процесс еще был в самом разгаре, Агилера высказывал в поддержку Бритни в своем твиттере, привлекая внимание к делу артистки.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.

It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3