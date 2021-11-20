Звезда Голливуда Шон Пенн снимает фильм в зоне ООС

Голливудский актер и продюсер Шон Пенн, который на днях приехал в Украину снимать документальное кино, посетил зону проведения Операции объединенных сил.

Так, американский кинорежиссер, который хочет рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в Украине, приехал в один из населенных пунктов Приазовья. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Там Пенн пообщался с военными, которые противостоят российскому агрессору.

«Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих — женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а наравне со всеми исполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения», — говорится в сообщении.

Заметим, Шон Пенн – обладатель двух «Оскаров» за картины «Таинственная река» и «Харви Милк», «Золотого глобуса» и «Каннской пальмовой ветви», а также многих наград. Последние двадцать лет, кроме съемок в кино, он занимается волонтерской деятельностью и снимает документалку в бедных странах, берет интервью у знаковых людей.