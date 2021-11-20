Израиль собрался использовать чужие земли для спасения планеты Израильский робот Rook будет подвозить припасы и эвакуировать раненых » В Польше накрыли беларусскую подпольную фабрику по производству сигарет Польская полиция провела операцию по ликвидации нелегальной табачной фабрики в Люблине. В ходе операции были арестованы 11 работников фабрики, из них 9 — граждане Беларуси. На фабрике успели выпустить 5,5 млн сигарет без польских акцизных марок. Также в помещении нашли более 7,6 тонн табака. Если бы всё это попало на рынок, Польша не досчиталась бы 20 миллионов злотых (4,8 миллиона долларов или 353 миллиона российских рублей или 126 миллионов гривен). Также в ходе операции полицией было конфисковано около 300 тыс. евро наличными.