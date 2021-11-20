Стройная Скарлет Йоханссон впервые после родов появилась на публике

Скарлетт Йоханссон стала 35-ым обладателем премии American Cinematheque Award на торжественном вечере в ее честь. Премия присуждается выдающемуся артисту индустрии развлечений, который полностью вовлечен в свою работу и стремится внести значительный вклад в искусство кино, сообщает Skynews.

Примечательно, что это первое появление Скарлетт Йоханссон на публике после родов, и судя по фотографиям с мероприятия, актриса светится от счастья. Она прекрасно выглядит, хотя родила всего три месяца назад.

На церемонию звезда пришла в сопровождении супруга Колина Жоста. Актриса удивила белым брючным костюмом и открытым декольте. А ее супруг выбрал более сдержанный образ, облачившись в черный костюм.