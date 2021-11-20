Российскую пенсионную систему признали одной из худших в мире

Российская пенсионная система, пережив две реформы за последние 10 лет, остается одной из самых неэффективных в мире.Средняя реальная доходность пенсионных накоплений российских граждан в 2020 году оказалась равна практически нулю, отмечают эксперты ОЭСР в ежегодном докладе Pension Markets in Focus.

С учетом инфляции инвестирование пенсионных денег в РФ принесло всего 0,2% годовых. Результат хуже в мире показали лишь 5 стран из 70, охваченных исследованием. Это Австралия (-0,1%), Таиланд (-0,8%), Чехия (-1,2%), Польша (-4,4%) и Суринам — латиноамериканская страна, переживающая гиперинфляцию и коллапс национальной валюты.

Средняя доходность пенсий в странах ОЭСР оказалась выше российской в 16 раз (3,2%), при этом максимальные показатели получили Мексика (9,3%) и Исландия (8,7%). В США пенсионные фонды заработали для своих клиентов в среднем 6,7% годовых, в Швейцарии — 5,1%, в Германии — 3,2%.

Накопленным итогом за последние пять лет собранные с россиян пенсионные взносы приносили всего 2% средней годовой реальной доходности — на уровне Косово и Албании. При этом Россия оказалась едва не единственной страной в мире, где пенсионные накопления вообще не инвестируются в иностранную валюту, что делает их беззащитными перед девальвацией рубля.

Для сравнения: в Южной Африке и Израиле в иностранные активы вложено больше 20% пенсионных денег, в Швейцарии и Колумбии — более 40%, а в Словакии, Нидерландах и странах Прибалтики за рубеж инвестировано больше 80% пенсий.

В настоящий момент работающие граждане России платят в пенсионную систему 22% от зарплаты — эти взносы за сотрудников перечисляют работодатели. И хотя нагрузка на доходы в России выше, чем в среднем в странах ОЭСР (18%), с ключевой задачей — сохранить уровень жизни после выхода на пенсию — национальная пенсионная система не справляется.

По данным Пенсионного фонда, средняя страховая пенсия в 2021 году составит 16296 рублей, или 31% от средней зарплаты. А это ниже минимального порога, рекомендованного Международной организацией труда (40%).