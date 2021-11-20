Польский журналист рассказал о подготовке к войне с Россией

Польские власти готовятся к потенциальному конфликту с Москвой и Минском, заявил журналист Томаш Мацейчук.

Как сообщает портал «Украина.ру», Варшава «всерьез воспринимает вероятность войны между Западом и Россией», особенно на фоне пограничного конфликта с Белоруссией. Поэтому Польша решила «серьезно усилить свою обороноспособность».

В частности, количество солдат в Польше будет увеличено с 150 тыс. до 300 тыс. Также страна купит сотни танков «Абрамс» и бронемашин, истребители F-35 и ПВО Patriot.

Тем не менее, Варшаве не удастся победить в этом противостоянии без поддержки со стороны Штатов и других западных государств, подчеркнул Мацейчук.