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Польский журналист рассказал о подготовке к войне с Россией

Польские власти готовятся к потенциальному конфликту с Москвой и Минском, заявил журналист Томаш Мацейчук.

Как сообщает портал «Украина.ру», Варшава «всерьез воспринимает вероятность войны между Западом и Россией», особенно на фоне пограничного конфликта с Белоруссией. Поэтому Польша решила «серьезно усилить свою обороноспособность».

В частности, количество солдат в Польше будет увеличено с 150 тыс. до 300 тыс. Также страна купит сотни танков «Абрамс» и бронемашин, истребители F-35 и ПВО Patriot.

Тем не менее, Варшаве не удастся победить в этом противостоянии без поддержки со стороны Штатов и других западных государств, подчеркнул Мацейчук.

20 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
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