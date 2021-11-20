Омбудсмен Грузии: У Саакашвили опасное заболевание мозга, ему грозит кома с последующим летальным исходом

Специалисты выявили у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили серьезное заболевание мозга, из-за которого у него может развиться кома с последующим летальным исходом. Об этом говорится в релизе на сайте аппарата омбудсмена.

Накануне объявивший голодовку политик потерял сознание и упал, его перевели в тюремную реанимацию. Оппозиционеры и их сторонники, в том числе независимые врачи, потребовали немедленно госпитализировать Саакашвили в гражданскую клинику. Из-за ухудшения состояния заключенного его посетила группа специалистов, которые подтвердили необходимость его «немедленного перевода в высокотехнологичную больницу».

Согласно сообщению аппарата омбудсмена, эксперты оценили состояние Саакашвили «как критическое и тяжелое». Как утверждается, из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений — энцефалопатия Вернике. Для полной оценки очаговым процессам в головном мозге необходимо МРТ-исследование, в том числе МР-венография; также рекомендуется исследование ЭЭГ.

«В связи с критической ситуацией и ожидаемыми осложнениями Народный защитник и группа экспертов еще раз призывают министра юстиции, пенитенциарную службу немедленно перевести Михаила Саакашвили в соответствующую функциональную и многопрофильную больницу с большим опытом работы. Так как существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике эпилепсионного статуса или комы, что может завершиться летальным исходом», — сказано в релизе.

Добавим, что энцефалопатия Вернике — неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга. При отсутствии лечения существует большой риск летального исхода и необратимых структурных изменений мозга, связанных с памятью.