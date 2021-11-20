Министр обороны Украины: Путин «играет в шахматы» с Западом

Президент РФ Владимир Путин «играет в шахматы» с западными странами, перемещая военную технику и вооруженные силы вдоль российско-украинской границы. Такое мнение в интервью The Washington Post высказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Он совершил визит в Вашингтон, в ходе которого встретился с американским коллегой Ллойдом Остином и попросил о дополнительной военной помощи для Киева. По словам Резникова, стороны пришли к одинаковым выводам о ситуации на российско-украинской границе, сообщает РБК.

«Он (Путин — ред.) проверяет единство Европейского Союза, он проверяет единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу, страны Балтии», — подчеркнул украинский министр, призвав США и страны ЕС привлечь Москву к ответственности за любую очередную агрессию.

Напомним, ранее в ходе поездки в США Резников и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд договорились сотрудничать ради «противодействия» России.

Как сообщала пресс-служба украинского МИД, стороны обсудили «новые угрозы из-за действий России». Также они затронули вопросы стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

По словам Резникова, общая цель двух стран — сделать последствия от «агрессии» настолько тяжелыми, чтобы Москва даже не пыталась устраивать эскалацию. Для этого Киеву требуется завершить реформы и располагать всеми необходимыми ресурсами.

До этого глава украинского Минобороны поговорил с американским сенатором Джеймсом Ингофом о ситуации на «временно оккупированных Россией» территориях. Украинский министр заявил на встрече =, что Киев ждет от Вашингтона расширения военной помощи.