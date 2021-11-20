Кристоф Вальц сыграет зловещую роль в комедийном триллере «Консультант»

Лауреат премии «Оскар» Кристоф Вальц исполнит главную роль в сериале Amazon «The Consultant» («Консультант»). Шоу от создателя «Прислуги» Тони Басгэллопа, MGM Television и Amazon Studios описывается как мрачный комедийный триллер, в котором исследуются жуткие отношения между боссом и его сотрудником. В основу сериала лег одноименный роман Бентли Литтла, вышедший в 2016 году. Мэтт Шекман («Ванда/Вижн») назначен режиссером и исполнительным продюсером вместе с Басгэллопом и Вальцем.

«Для меня огромная честь работать с такими талантливыми кинематографистами как Мэтт Шекман и Кристоф Вальц над этим проектом, который я разрабатывал с командой 1.21 и Toluca Pictures, — сказал в своем заявлении Басгэллоп. — А в лице MGM и Amazon Studios мы нашли партнеров, которые не боятся быть смелыми и взрывоопасными».

«Тони Басгэллоп создал нечто бесстрашное с равными долями дикого юмора и невероятно острых ощущений. Мы рады сотрудничать с ним и всей творческой командой, чтобы показать этот захватывающий сериал нашим подписчикам», — говорится в комментарии Amazon Studios.

Это уже второй телевизионный проект Вальца за последнее время. Актер снимается в триллере «Самая опасная игра», продленном на второй сезон.