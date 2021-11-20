Голливудские актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.

52-летняя актриса разместила в Instagram архивное черно-белое фото, сделанное на одном из светских мероприятий, на котором запечатлена со своим супругом. В публикации она поздравила мужа с 21-летием со дня свадьбы:

«С годовщиной, Майкл. На протяжении 21 года ты меня поддерживал! И уже более, чем 21 год, мы любим друг друга. Люблю тебя, дорогой», — написала она.

Дуглас также поздравил жену с годовщиной, опубликовав в Сети видео с их совместными архивными кадрами, включая фото со свадьбы.

«С годовщиной, дорогая Кэтрин! Я так сильно тебя люблю», — написал 77-летний актер.