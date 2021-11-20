Кейт Миддлтон вновь блеснула в эффектном «старом» платье

Платье в котором герцогиня вышла в свет, несмотря на всю свою красоту уже было на жене принца в 2017 году, однако Кейт заботится об окружающей среде и стремится сократить уровень потребления.

При том, что зеленый наряд очень идет герцогине, она прибегла к услугам не самого дорогого дизайнера. В британском обществе, однако, подобная скромность может быть оценена.

Как заявила аналитик трендов и стилист Галина Голубева в эксклюзивном комментарии для PopCornNews, прилегающее платье в пол, с акцентом на плечи и отрезное по талии является одним из самых актуальных силуэтов. По-прежнему в моде пайетки и стразы, хотя в образе герцогини не все безупречно.