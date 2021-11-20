Израильский робот Rook будет подвозить припасы и эвакуировать раненых

Израильская компания Elbit Systems и американская Roboteam представили военного модульного робота Rook. Он сможет доставлять припасы днем и ночью, эвакуировать пострадавших, вести разведку и работать как удаленный боевой комплекс.

Военные считают, что роботы позволят снизить потери во время боя, эффективнее вести разведку и точнее наносить удары. Поэтому наземных роботов сегодня разрабатывает целый ряд компаний, а некоторые из них уже проходят испытания в войсках. Например, как южнокорейский Intelligent UGV или американские RCV-L.

Израильская компания Elbit Systems и американская Roboteam 16 ноября представили военного робота Rook с колесной формулой шесть на шесть. Rook весит 1,2 тонны и может нести столько же полезной нагрузки. Его максимальная скорость — 30 километров в час. На одном заряде робот может проработать до восьми часов.

Rook умеет ездить по заданному маршруту, избегая препятствий, следовать за солдатами, которые идут впереди него, и формировать колонну с другими такими же машинами. Он подходит для доставки припасов, эвакуации пострадавших, разведывательных и боевых миссий.

При необходимости роботом (или даже несколькими одновременно) можно управлять дистанционно с помощью дисплейного блока. Солдаты смогут менять заменять одни модули Rook на другие на месте, для этого не нужен квалифицированный техник.