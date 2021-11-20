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Израиль собрался использовать чужие земли для спасения планеты

Израиль ведет переговоры с соседними странами о строительстве солнечных электростанций на их территориях. Развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии станет частью государственной программы по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году, сообщает Bloomberg.

Глава канцелярии премьер-министра Израиля Яир Пайнс рассказал, что в качестве потенциальных партнеров рассматриваются Иордания, Египет, Греция и Кипр. «У наших соседей есть много незанятых земель, а у нас есть технологии», — пояснил он необходимость чужого участия. Энергию от солнечных ферм смогут использовать все участники проекта, основным вопросом остается разработка систем ее хранения и передачи.

В рамках глобальной борьбы за спасение планеты Израиль собирается полностью избавиться от углеродных выбросов к 2050 году. По планам, к концу десятилетия до 30 процентов электричества страны будет получено из возобновляемых источников. Премьер-министр Нафтали Беннет объявил о стратегии создания в государстве экологически чистой промышленной инфраструктуры и благоприятной бизнес-среды для компаний, специализирующихся на «зеленых» технологиях.

20 ноября, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости
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