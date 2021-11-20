Финские политики не могут договориться насчет заграждений на границе с Россией, защищающих Суоми от мигрантов

Тема всплыла, когда бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен в интервью изданию Demokraatti выразил пожелание, чтобы правительство рассмотрело вопрос о строительстве заграждений на восточной границе. Аналогичные заграждения начали строить в этом году в Польше, Литве и Эстонии — странах, которые особенно опасаются нашествия нелегалов, следующих в страны ЕС через белорусско-польскую границу.

Руководитель центра по оценке рисков Погранслужбы Финляндии Микко Лехмус заявил в интервью информагентству STT, что законодательных преград для строительства забора нет. Одновременно он признает, что строительство было бы крайне затруднительным и не защитило бы от нелегальных переходов в достаточной мере. Схожую позицию занимает заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, считающий, что строительство забора на границе нецелесообразно, но допускающий, что строительство ограждений может быть оправдано вблизи погранпунктов.

Кроме того, специалисты строительной сферы, опрошенные изданием Iltalehti. сочли идею строительства заграждений «смехотворной и неосуществимой» ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог.

У финнов есть причины для тревог, напоминают Euronews. В начале 2016 года около тысячи мигрантов прибыли на два самых северных пограничных пункта между Финляндией и Россией. Хотя прямых обвинений на этот счет не прозвучало, ряд финских экспертов считает, что здесь вмешивалась «рука Москвы».