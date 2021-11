Израильский робот Rook будет подвозить припасы и эвакуировать раненых Кейт Миддлтон вновь блеснула в эффектном «старом» платье » Электросамолет Rolls-Royce разогнался до 623 километров в час Электрический самолет Spirit of Innovation британской компании Rolls-Royce разогнался до рекордной среди электрических машин скорости в 623 километра в час. Кроме того, он установил рекорды в трех категориях, они ожидают подтверждения от Международной авиационной федерации. Пока рекорд скорости среди электросамолетов массой менее тонны принадлежит электрической версии самолета Extra 330. Он составляет 337,5 километра в час. В классе электросамолетов массой выше тонны рекорд принадлежит модифицированной версии этого же самолета и составляет 342,9 километра в час. Инженеры из Rolls-Royce, YASA, Electroflight и Аэрокосмического исследовательского института в 2019 году взялись за разработку одноместного электросамолета, который побил бы рекорд скорости в своем классе, разогнавшись минимум до 482 километров в час. Он получил имя Spirit of Innovation и впервые взлетел в сентябре. Spirit of Innovation построен по классической схеме низкоплана с одним пропеллером в носовой части, который приводят в движение три электродвигателя от компании Yasa суммарной мощностью более 500 лошадиных сил. Энергию они получают от батареи из 6000 ячеек. Rolls-Royce 19 ноября объявила, что Spirit of Innovation стал самым быстрым электрическим самолетом и установил три мировых рекорда. Правда, это еще должна утвердить Международная авиационная федерация. Spirit of Innovation разогнался 555,9 километра в час на расстоянии трех километров. Это на 213,04 километра в час больше предыдущего рекорда, который в 2017 году установил электрический Extra 330. Затем электросамолет Rolls-Royce побил рекорд скорости на 15-километровой дистанции — 532,1 километра в час. Третий рекорд он установил, поднявшись на высоту трех тысяч метров за 202 секунды. Максимальная скорость летательного аппарата за все время, пока он побивал рекорды, достигала 623 километров в час. Rolls-Royce считает, что это делает Spirit of Innovation самой быстрой полностью электрической машиной в мире.