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Джо Байден перенес операцию под наркозом

Джо Байден вернулся к своим обязанностям после того, как ему сделали процедуру колоноскопии под анестезией. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, добавив, что президент успел переговорить с вице-президентом Камалой Харрис и главой аппарата Белого дома и «находится в хорошем расположении духа».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что президент в соответствии с Конституцией США временно передает свои обязанности Камале Харрис на время медобследования.

Это был первый в истории страны случай, когда женщине хотя бы на время были переданы обязанности Президента США.

20 ноября, 2021 | Category: США
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