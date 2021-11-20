Джо Байден перенес операцию под наркозом

Джо Байден вернулся к своим обязанностям после того, как ему сделали процедуру колоноскопии под анестезией. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, добавив, что президент успел переговорить с вице-президентом Камалой Харрис и главой аппарата Белого дома и «находится в хорошем расположении духа».

Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что президент в соответствии с Конституцией США временно передает свои обязанности Камале Харрис на время медобследования.

Это был первый в истории страны случай, когда женщине хотя бы на время были переданы обязанности Президента США.