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Discovery+ заказал документальный фильм «Джонни против Эмбер»

Discovery+ заказал документальный фильм «Джонни против Эмбер» о разводе Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
Его разделят на две части, чтобы показать противоположные позиции бывших супругов.

Эпизод о Джонни Деппе расскажет о том, как он выяснил, что женился на «лгунье макиавеллианского уровня, которая не остановится ни перед чем, чтобы сохранить свой имидж». Часть об Эмбер Хёрд, в свою очередь, покажет, как «мужчина мечты» актрисы превратился в «жестокого, одержимого алкоголем монстра».

Основой фильма станут видео- и аудиозаписи, которые представили в суде Депп и Хёрд, комментарии их адвокатов и близких к ним людей.

Когда выйдет «Джонни против Эмбер», не уточняется.

Джонни Депп женился на Эмбер Хёрд в 2015 году, а уже весной 2016-го актриса подала на развод. Хёрд рассказала, что Депп неоднократно избивал её, а актёр обвинил бывшую супругу в клевете. Конфликт продлился несколько лет и привёл к нескольким судебным разбирательствам.

20 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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