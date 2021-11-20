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Британские ученые нашли препарат, очень эффективный при лечении коронавируса

Ученые из Великобритании подтвердили эффективность препарат «Тапсигаргин» против всех трех штаммов коронавирусной инфекции — он работает в том числе против штамма дельта. Как передает «РГ», результаты исследования опубликованы в журнале Virulence.

«Тапсигаргин» — противовирусный препарат широкого спектра действия. Его использовали против других коронавирусов и вируса гриппа А. Растительное вещество в основе препарата получают из ядовитых растений.

В предварительных испытаниях на клеточных культурах и животных доза «Тапсигаргина» блокировала все три варианта COVID-19 на 95%, а также успешно работала при заражении несколькими штаммами сразу.

Ученые теперь рассматривают препарат как профилактическое средство после контакта с заболевшим и терапевтическое средство для лечения коронавируса. Цена лекарства сопоставима со стоимостью обычных антибиотиков.

Ранее специалист в области молекулярной биологии и иммунологии Дмитрий Купраш объявил о создании в России лекарства от коронавируса на основе моноклональных антител. Впрочем, доступен препарат будет не для каждого: «Один укол стоит несколько десятков тысяч рублей, что, конечно, дорого, но не в случае, когда препарат — жизнеспасающий, как при борьбе с коронавирусом».

20 ноября, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости
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