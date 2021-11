18-летний Кайл Риттенхаус, застреливший двоих во время протестов BLM в Кеноше, полностью оправдан Украина и Канада приступили к строительству космодрома » Адель выпустила первый за шесть лет альбом Британская певица Адель выпустила первый за шесть альбом, в который вошли 12 песен. Об этом сообщает CNN Новая пластинка получила название «30». Альбом является четвертым студийным альбомом артистки и первым полноценным релизом с 2015 года. Сингл Easy on Me, который Адель выпустила 15 октября, имел оглушительный успех: на данный момент клип на песню набрал более 169 миллионов просмотров на YouTube, а количество потоков на Spotify приближается к шести миллионам. Как отмечает Page Six, альбом посвящен сыну певицы Анжело и является попыткой Адель объяснить ему развод родителей. Адель начала встречаться с бизнесменом Саймоном Конекки в 2011 году. Спустя год у пары родился сын — Анжело. О расставании пары стало известно в апреле 2019 года. Их представители заявили, что пара намерена и дальше «воспитывать сына с любовью».