Адель выпустила первый за шесть лет альбом » 18-летний Кайл Риттенхаус, застреливший двоих во время протестов BLM в Кеноше, полностью оправдан Коллегия присяжных оправдала белого молодого человека 18 лет Кайла Риттенхауса по всем пунктам, включая обвинение в умышленном убийстве двух человек во время протестов за права афроамериканцев в городе Кеноша, штат Висконсин. Адвокаты Риттенхауса настаивали, что его действия укладывались в рамки самообороны. Жюри из 12 присяжных признало юношу, застрелившего двух человек из полуавтоматической винтовки, невиновным по двум эпизодам убийства, одной попытке убийства, а также по всем прочим более мелким обвинениям. Президент США Джо Байден заявил, что уважает оправдательный вердикт суда. Суд над Кайлом Риттенхаусом в очередной раз разделил американское общество пополам. Американские консерваторы и сторонники права на ношение оружия изображали молодого человека героем. Для тех, кто выступает за ограничение этого права, история Кайла Риттенхауса показывала, как опасно давать боевое оружие в руки незрелому человеку, оказавшемуся во взрывоопасной и быстро меняющейся ситуации. Услышав вердикт, юноша начал трястись. Пока судья зачитывал решение жюри — пять раз произнеся слова «невиновен» по каждому пункту — Риттенхаус едва не упал в обморок. После оглашения вердикта он обнял своего адвоката. Чтобы прийти к решению, присяжным понадобилось больше трех дней. Опасаясь новых вспышек насилия, власти ввели в Кеношу национальную гвардию. В августе прошлого года в 100-тысячном городе Кеноша разразились протесты с требованием расовой справедливости. Они начались после того, как полицейские семь раз выстрелили в спину чернокожему подозреваемому Джейкобу Блейку. Блейк остается парализованным до сих пор. Дядя Джейкоба Блейка после оглашения приговора Риттенхаусу был замечен у здания суда, в слезах. Он говорит, что вердикт его шокировал, и если бы Риттенхаус был темнокожим, «полиция бы застрелила его насмерть». Протесты переросли в беспорядки, в ответ на которые стихийно самоорганизовались отряды охранников. Риттенхаус, которому тогда было 17 лет, 25 августа прошлого года приехал в Кеношу из соседнего штата Иллинойс, по его словам, чтобы охранять автосалон, в предыдущие дни серьезно пострадавший от рук вандалов. С собой он взял полуавтоматическую винтовку и патроны с цельнометаллической оболочкой. В тот вечер он застрелил 36-летнего Джозефа Розенбаума, 26-летнего Энтони Хьюбера и ранил еще одного протестующего, 27-летнего Гейджа Гросскройца. На суде он утверждал, что опасался, что они могут завладеть его оружием. Все трое мужчин, погибших или пострадавших от его действий, — белые. Почти все действия Риттенхауса попали на пленку, так что в центре процесса оказалась его мотивация. Защита молодого человека настаивала, что Риттенхаус открыл огонь, потому что чувствовал угрозу своей безопасности. Обвинение, с другой стороны, указывало, что Риттенхаус находился на улице в нарушение введенного в городе комендантского часа и даже не был знаком с людьми, которых он, по его словам, приехал защищать из другого города. Прокуроры подчеркивали, что кроме совершенных Риттенхаусом, убийств в городе в тот вечер не было. Вердикт пришелся по душе не всем. Его раскритиковал заместитель губернатора штата Висконсин Мандела Барнс. «В течение последних недель многие боялись именно того, что мы сейчас видим», — сказал он в беседе с Ассошиэйтед пресс. «Мы должны ожидать от нашей системы презумпции невиновности, но этот принцип не всегда применяется ко всем в равной степени. Мы видели, как перед судом предстало множество чернокожих молодых людей, даже убитые, которых судили посмертно. А в случае с Риттенхаусом судья буквально требовал признать его невиновным», — сказал Барнс.