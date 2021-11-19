Звезда «50 оттенков серого» готовится стать супергероем Marvel

Актер Джейми Дорнан, известный по роли в фильме «50 оттенков серого», может в ближайшее время присоединиться к киновселенной Marvel.

Звезда уже провел переговоры с главой студии, Кевином Файги. Тем не менее пока не разглашается, какого персонажа может сыграть актер.

В очередной раз Дорнану задали вопрос о Marvel на пресс-конференции фильма «Белфаст», режиссером которого выступил Кеннет Брана, отвечавший за первого «Тора». Джейми вновь уклонился от прямого ответа, при этом признавшись, что не особо разбирается в комиксах.