Во Франции обвинили диктатора Лукашенко в захвате заложников на границах ЕС

Белоруссий лидер Александр Лукашенко несет ответственность за кризис с мигрантами на границе с Польшей. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, его цитирует газета Monde.

Он назвал Лукашенко «диктатором» и обвинил его в «захвате заложников» на фоне ситуации с нелегалами на границе.

Ле Дриан также указал на то, что белорусские власти поддерживают «тесные отношения» с Россией. Однако комментировать заявления о каких-либо связях РФ он отказался.

При этом он призвал президента РФ Владимира Путина обратиться к Лукашенко, чтобы «тот прекратил гнусную и преступную инициативу». «Это захват заложников. Лукашенко привык к этому. Это он устраивал захваты самолета, подавлял население, украл выборы. Это диктатор», — отметил Ле Дриан.