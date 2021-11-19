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В США подготовили резолюцию о непризнании Путина президентом

В США не признают нынешнего российского президента Владимира Путина главой российского государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Об этом говорится в проекте резолюции, который поступил в Конгресс США.

В тексте утверждается, что «Путин находится у власти благодаря нарушениями при выборах, а его дальнейшее пребывание в должности — незаконно». Поправки в Конституцию 2020 года названы в документе «нарушающими законы и международные обязательства России». «Любая попытка Путина остаться в должности после 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США», — подчеркнуто в резолюции.

19 ноября, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Россия
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