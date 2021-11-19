В Гонконге объявили охоту на диких кабанов

Администрация Гонконга планирует провести целую кампанию по отлову, стерилизации и переселению диких животных в отдаленные, безлюдные районы. Отлов уже начали проводить в тех местах, где диких кабанов прикармливали городские жители, что запрещено местным законом.

Представители органов власти отмечают, что кабаны начали появляться в городских пределах чаще других животных. Так, один из случаев нападения произошел на прошлой неделе, когда дикий кабан сбил полицейского и укусил его за ногу, оставив глубокую рану. При этом несколько особей кабанов, представляющих опасность, удалось отловить. «Ветеринары использовали дротики, чтобы поймать их для дальнейшего гуманного усыпления с помощью инъекций», — говорится в заявлении Гонконгского департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы (AFCD).

В связи с этим, глава администрации Гонконга Кэрри Лам предупредила, что правительство увеличит штрафы для тех, кто кормит диких животных. По данным администрации, за последние несколько лет было зарегистрировано около 30 нападений кабанов.

В сообщении департамента также отмечается, что кабаны уже привыкли бродить по дороге и искать еду у местных граждан, а также преследовать транспортные средства. Их начали замечать в поездах метро и на пешеходных переходах в тех жилых районах, которые находятся менее чем в 30 минутах езды от центра Гонконга. На данный момент в городе обитает около трех тысяч особей, которые не являются редким или вымирающим видом.