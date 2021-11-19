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Сын Маска оказался полной копией папы

Бизнесмен и мультимиллионер Илон Маск показал крошечного младшего сына — копию себя. Чуть более полугода назад Граймс родила Маску наследника, которого назвали необычным и труднопроизносимым именем X Æ A-12. Все это время мальчика скрывали от общественности, но на днях Маск вышел в прямой эфир с собственными коллегами, где засветил ребенка.

Скриншоты той трансляции тут же появились в Сети. В комментариях поклонники массово сошлись во мнении о том, что мальчик очень похож на звездного отца и совсем не похож на мать.

«Полная копия», «Мальчик просто прелесть», «От Граймс — ничего», — писали они.

19 ноября, 2021 | Tags: | Category: США
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