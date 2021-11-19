Стоимость проезда в метро повысится больше чем в два раза

С начала следующего года в Киеве планируется повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

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Киевская городская администрация сообщила о том, что с начала 2022 года киевлян ожидает повышение цен на проезд в общественном транспорте больше чем в два раза. Проездной билет в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях обойдется в 20 грн. Сегодня проезд стоит 8 грн. Пока ведутся переговоры, и окончательное решение еще не приняли, поэтому до конца декабря киевляне будут ездить в общественном транспорте по старой стоимости.

По словам представителей КГГА, повышение тарифов необходимо для стабилизации работы метрополитена и других видов общественного транспорта, а также для обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Как сэкономить?

Существует несколько способов того, как приобрести билеты на общественный транспорт по более выгодной цене.

Владельцы «Карты киевлянина» будут платить за проезд не 20, а всего лишь 12 гривен. Причем такая стоимость не будет зависеть от количества поездок. Если покупать электронный билет на 50 поездок, цена падает до 15 гривен за одну поездку. При этом общая стоимость электронного билета составляет 750 гривен. Итого удастся сэкономить 250 грн. Есть возможность приобрести проездные билеты, действующие один месяц. В этом случае цена зависит от вида проездного документа и стартует от 14 грн. По-прежнему действуют билеты, которые можно повторно использовать с момента их активации на протяжении 1–3 суток.

Все действующие преимущества для уязвимых групп населения будут сохранены.

Можно ли купить билеты наперед?

Сегодня еще есть возможность приобрести проездные электронные билеты по старой оптовой цене — 6,50 гривни за билет при разовой оплате 50 поездок.

Теоретически возможно также купить билеты наперед и использовать их после Нового года. Но так как единогласного решения по повышению тарифов еще нет, непонятно, будут ли эти билеты еще актуальны и на протяжении какого времени.

По словам заместителя главы КГГА Николая Поворозника, некоторое время еще можно будет пользоваться общественным транспортом по старым тарифам. Но конкретных дат в администрации пока не называют.