США в ОБСЄ попередили про «відповідні заходи» в разі подальшої агресії РФ проти України

Про це Розенсток-Сіллер сказала на засіданні Постійної ради ОБСЄ 18 листопада, передає «Укрінформ».

«Як заявив міністр (держсекретар США Ентоні Блінкен — ред.) Блінкен минулого тижня у Вашингтоні, відданість Сполучених Штатів незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною. Якщо Росія здійснить подальші агресивні дії проти України або спробує використати енергію як зброю, ми налаштовані вжити відповідних заходів у координації з союзниками та партнерами», — сказала Розенсток-Сіллер.

Представниця американської місії в ОБСЄ додала, що США спостерігають за ситуацією на сході України та продовжать консультуватися з союзниками щодо цього питання. Розенсток-Сіллер наголосила, що будь-яка ескалація конфлікту викличе занепокоєння у США.

Крім того, представниця США звинуватила РФ у брехливих закидах щодо нібито ескалації конфлікту Україною.

«Ми всі знаємо, що Росія зробила у 2014 році — вона застосувала силу для вторгнення на суверенну територію України, захопивши Крим та розпочавши кривавий конфлікт на сході України, неправдиво заявивши, що її одностороння агресія була спровокована… Нещодавня ескалація ворожої риторики з боку Кремля проти України, включаючи безпідставні заяви про те, що суто оборонні дії України на власній українській території є провокацією, не залишилася непоміченою», — сказала Розенсток-Сіллер.

Американська дипломатка також подякувала українській стороні за стриманість і зазначила, що будь-які провокації йдуть з боку Росії з переміщенням військ поблизу кордону з Україною.