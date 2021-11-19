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США снабдили Швецию ЗРК для защиты от российских «Искандеров»

США вручили шведским военным ЗРК «Пэтриот». Швеция теперь станет самой современной в Скандинавии, заявил командующий армией Карл Энгельбректсон, пишет портал swedinfo.

По данным СМИ, стоимость сделки составила 12 млрд крон.

ЗРК передали полку противовоздушной обороны в Хальмстаде. Это первое боевое подразделение с радаром, электроникой и ракетами должно быть готово к бою до конца года.

Решение купить комплексы было принято из-за перевооружения России и аннексии Крыма, отмечает портал. СМИ пишет, что ЗРК защитят шведов от российских «Искандеров. «Наше новое вооружение защищает от них нашу часть Европы. Это то, с чем врагу придется считаться», — заявили шведские военные.

19 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости, США
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