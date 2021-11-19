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США изготовят около 500 новых тактических ядерных авиабомб

Соединенные Штаты произведут как минимум 480 новых ядерных авиабомб B61-12 для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других истребителей-бомбардировщиков НАТО в Европе, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федерации американских ученых (FAS).

Большая часть боеприпасов может быть размещена на континентальной части США уже в 2022 году. На авиабазы в Европе новое вооружение поступит в 2023–2024 годах. По имеющимся данным, авиабомбы B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн), будут размещены, в частности, на подземных складах авиабаз в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, которые находятся под контролем военных США.

В настоящее время США располагают в Европе запасом в 100-150 ядерных авиабомб для тактической авиации.

19 ноября, 2021 | Category: США
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