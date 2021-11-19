Скоростной пассажирский самолет-пуля прошел первый этап летных испытаний

Американская компания Otto Aviation объявила о завершении первого этапа летных испытаний перспективного самолета Celera 500L. Этот летательный аппарат выполнен в форме пули, что значительно снижает аэродинамическое сопротивление по сравнению с классической конструкцией. За время испытаний Celera 500L выполнил 55 успешных полетов и провел в воздухе 51 час.

Otto Aviation официально представила Celera 500L прошлым летом. Он позиционируется как самолет для деловой и грузовой авиации и отличается эллипсоидной формой с крылом в центре. Сзади у Celera 500L расположены два воздухозаборника для двигателя, крестообразное хвостовое оперение, толкающий винт и 12-цилиндровый дизельный двигатель RED A03 со взлетной мощностью более 550 лошадиных сил.

Самолет будет летать на расстояния более 7,2 тысячи километров на скорости до 740 километров в час. При этом себестоимость полета составит 328 долларов в час, почти как у обычных пассажирских самолетов. У летного образца иллюминаторы есть только в кабине пилотов и боковой двери, но в финальной версии они будут и в средней части фюзеляжа. Кроме деловой и грузовой версии у Celera 500L еще, возможно, будет беспилотная модификация.

Самолет впервые поднялся в небо в 2019 году. Otto Aviation планирует пройти к 2023 году сертификацию FAA, а к 2025 году наладить производство и начать поставлять самолеты покупателям.

Американская компания объявила о завершении первого этапа летных испытаний Celera 500L 17 ноября. Перспективный самолет в общей сложности провел в воздухе 51 час и выполнил 55 успешных полетов. Он развивал скорость до 402 километров в час и поднимался на высоту более 15 тысяч футов.

Во время испытательных полетов инженеры, в том числе, проверили устойчивость ламинарного обтекания фюзеляжа и крыла — один из факторов аэродинамического сопротивления. Полученные данные говорят, что разработка может продолжаться по намеченному графику. Следующим этапом самолет испытают на больших высотах и скоростях.

Есть ещё один интересный параметр Celera 500L — высокое, характерное больше для планеров, чем для самолётов аэродинамическое качество — 22. Это означает, что, начав планирование при выключенном двигателе на высоте 10 км, Celera 500L может пролететь более 200 км