Представлен новый постер фильма «Матрица: Воскрешение»

Ранее в сети появился первый украинский трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» от студии Warner Bros., а сейчас представлен новый постер картины. Он опубликован в Instagram киностудии.

В четвертой части воссоединятся звезды предыдущих фильмов — Киану Ривз и Керри-Энн Мосс исполнят культовые роли Нео и Тринити, которые сделали их знаменитыми.

Также в экшене сыграют Ягья Абдул-Матин II («Аквамен»), Нил Патрик Гаррис («Потерянная»), Джессика Генвик («Звездные войны: Пробуждение силы»), Приянка Чопра, Джонатан Гроф и другие.

Режиссером выступает Лана Вачовски.

В украинском прокате «Матрица 4» выйдет 22 декабря 2021 года.