Посиневшим рукам Елизаветы II нашлось объяснение

Первая публичная встреча королевы Великобритании после затяжных проблем со здоровьем сыграла с ней злую шутку. Обеспокоенные британцы говорят не о том, что Елизавета II приняла отставку своего генерала, а о ее посиневших руках.

95-летняя Елизавета II во время встречи без стеснения показала руки, на которых можно разглядеть небольшие пятна неестественного цвета. Чтобы успокоить поклонников королевы, портал PopCornNews попросил врача-гематолога Николая Стуклова объяснить, с чем может быть связан такой странный цвет кожи: