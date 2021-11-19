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Посиневшим рукам Елизаветы II нашлось объяснение

«Гормональные истории»: посиневшим рукам Елизаветы II нашлось объяснение

Первая публичная встреча королевы Великобритании после затяжных проблем со здоровьем сыграла с ней злую шутку. Обеспокоенные британцы говорят не о том, что Елизавета II приняла отставку своего генерала, а о ее посиневших руках.

95-летняя Елизавета II во время встречи без стеснения показала руки, на которых можно разглядеть небольшие пятна неестественного цвета. Чтобы успокоить поклонников королевы, портал PopCornNews попросил врача-гематолога Николая Стуклова объяснить, с чем может быть связан такой странный цвет кожи:

«Маленькие коричневые пятнышки — это не признак рака. Это обычные гормональные истории, никак не связанные с раком. Надо спросить дерматолога».

19 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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