Петро Порошенко зустрівся з керівництвом Світового Конґресу Українців

Пʼятий Президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко зустрівся з президентом Світового Конґресу Українців Павлом Гродом та керівництвом української громади Канади, зокрема Конґресу Українців Канади.
Петро Порошенко подякував українській діаспорі за допомогу в консолідації світу на підтримку України, яка продовжує протистояти триваючій російській агресії.
Лідер “Європейської Солідарності” рішуче засудив ескалацію Росією безпекової ситуації на державному кордоні з Україною як з боку РФ шляхом скупчення військ, так і на білоруському напрямі через використанням мігрантів як зброї.
Співрозмовники домовилися спільно працювати з метою посилення міжнародного санкційного фронту відсічі агресору, ціна за зухвалість якого має невпинно зростати.
Окрему увагу було приділено енергетичній безпеці України в контексті використання Кремлем газу як політичної зброї.
Сторони наголосили на критичній необхідності ефективної боротьби з корупцією в Україні та на недопущенні використання практики вибіркового правосуддя.
Домовлено про подальшу кооординацію дій заради зміцнення стійкості України в протидії сучасним викликам і загрозам.
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